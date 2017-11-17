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10 фото секси метательницы копья из Казахстана, которая поднимет тебе, хм, настроение
Варвара Назарова – мечта любого мужчины.
Варвара манит на пляже
Варвара в легкой рубашке
Варвара качественно разминается
Варвара прикрывается платочком
Варвара в вечернем
Варвара притягивает солнце
Варвара в мехах
Варваре нравится на песке
Прекрасные глаза Варвары
Варвара ухватилась за мачту
- Варвара Назарова – 20-летняя метательница копья из Казахстана.
- Девушка – рекордсменка страны в этом виде спорта.
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