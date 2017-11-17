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10 фото секси метательницы копья из Казахстана, которая поднимет тебе, хм, настроение

10 фото секси метательницы копья из Казахстана, которая поднимет тебе, хм, настроение
Eurosport

17 мин. назадИзменено 8 мин. назад

Варвара Назарова – мечта любого мужчины.

Варвара манит на пляже

Варвара в легкой рубашке

Варвара качественно разминается

Варвара прикрывается платочком

Варвара в вечернем

Варвара притягивает солнце

Варвара в мехах

Варваре нравится на песке

Прекрасные глаза Варвары

Варвара ухватилась за мачту

  • Варвара Назарова – 20-летняя метательница копья из Казахстана.
  • Девушка – рекордсменка страны в этом виде спорта.

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