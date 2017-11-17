Американская компания выпустила униформу Олимпийской команды США по сноуборду, похожую на скафандр

Американская компания Burton Snowboards представила официальную униформу США по сноуборду для зимних ОИ в Пхёнчхане. Об этом сообщает Mashable.

Костюм чем-то напоминает космическую форму. Представители компании сказали, что одежда была вдохновлена историей развития космонавтики в США. Белая и серебряная ткань с алюминиевыми вставками напоминают форму НАСА 1960-х и 1970-х годов. На некоторых вещах вышит логотип ведомства.

В олимпийскую коллекцию Burton вошла сноубордическая куртка, брюки, варежки, кофты, шапка и пуховик.

Burton — компания по производству одежды и аксессуаров для занятий сноубордом

Она была основана в штате Вермонт в 1977 году предпринимателем и спортсменом Джейком Бертоном Карпентером. Он считается изобретателем современного сноуборда.

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