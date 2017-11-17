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Американская компания выпустила униформу Олимпийской команды США по сноуборду, похожую на скафандр

Американская компания выпустила униформу Олимпийской команды США по сноуборду, похожую на скафандр
Eurosport

54 мин. назад

Космическая экипировка.

Американская компания Burton Snowboards представила официальную униформу США по сноуборду для зимних ОИ в Пхёнчхане. Об этом сообщает Mashable.

Костюм чем-то напоминает космическую форму. Представители компании сказали, что одежда была вдохновлена историей развития космонавтики в США. Белая и серебряная ткань с алюминиевыми вставками напоминают форму НАСА 1960-х и 1970-х годов. На некоторых вещах вышит логотип ведомства.

В олимпийскую коллекцию Burton вошла сноубордическая куртка, брюки, варежки, кофты, шапка и пуховик.

США
  • Burton — компания по производству одежды и аксессуаров для занятий сноубордом
  • Она была основана в штате Вермонт в 1977 году предпринимателем и спортсменом Джейком Бертоном Карпентером. Он считается изобретателем современного сноуборда.

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