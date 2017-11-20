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11 аппетитных фото казахстанской пловчихи, при виде которых ты пойдешь добывать энергию

11 аппетитных фото казахстанской пловчихи, при виде которых ты пойдешь добывать энергию
Eurosport

1 час назадИзменено

Эльмира Айгалиева срубает с ног всеми частями тела.

Эльмира кайфует от воды

Эльмира немного испачкалась

Эльмира показывает ножку

Эльмира шлет поцелуи

Эльмира в одном движении от конфуза

Эльмира в позе собачки

Эльмира изящно тверкает

Эльмира демонстрирует бельишко

Эльмира показывает плоский животик

Эльмира медитирует на старте

Эльмира на фоне здания

  • Эльмира Айгалиева – 25-летняя пловчиха из Казахстана.
  • Аппетитной девушке принадлежат 6 рекордов страны на разных дистанциях и разными стилями.

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