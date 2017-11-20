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11 аппетитных фото казахстанской пловчихи, при виде которых ты пойдешь добывать энергию
Эльмира Айгалиева срубает с ног всеми частями тела.
Эльмира кайфует от воды
Эльмира немного испачкалась
Эльмира показывает ножку
Эльмира шлет поцелуи
Эльмира в одном движении от конфуза
Эльмира в позе собачки
Эльмира изящно тверкает
Эльмира демонстрирует бельишко
Эльмира показывает плоский животик
Эльмира медитирует на старте
Эльмира на фоне здания
- Эльмира Айгалиева – 25-летняя пловчиха из Казахстана.
- Аппетитной девушке принадлежат 6 рекордов страны на разных дистанциях и разными стилями.
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