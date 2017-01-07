07.01.17 - 12:30
Завершено
Адельбоден
1
А.Пинтуро
2
М.Хиршер
3
Ф.Шёргхофер
Гигантский слалом - Мужчины • Финал
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Гигантский слалом - Мужчины
Адельбоден - 7 января 2017

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