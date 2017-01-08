08.01.17 - 12:30
Завершено
Адельбоден
1
Х.Кристофферсен
2
М.Мельг
3
М.Хиршер
Слалом - Мужчины • Финал
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Слалом - Мужчины
Адельбоден - 8 января 2017

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