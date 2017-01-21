Как развить идеальную технику поворота и круче всех пролететь скоростной спуск

В эти выходные лучшие лыжники соберутся в Китцбюэле, чтобы бросить вызов горнолыжной трассе Штрайф – самой трудной трассе в мире. На примере норвежца Акселя Лунда Свиндаля, который выиграл скоростной спуск в Венгене в январе 2016 года, и Алексиса Пентюро мы покажем вам, почему идеальное прохождение поворота имеет определяющее значение в горнолыжном спорте и как можно сделать это на практике.

Как и Венген, спуск Китцбюэль является настоящей легендой. Трасса Штрайф стала знаменитой из-за целого ряда опаснейших участков, таких как Маузефалле или Штайлханг, заслуживших особое внимание. Но большего всего шансов выиграть время на траверсе при выполнении длинного поворота в конце спуска. Лыжнику приходится полностью сосредоточиться на кривой своего движения и за считаные секунды выбрать наилучшую траекторию. «Стоит чуть выбиться из траектории, и лыжника немедленно выбросит за обочину, – поделился мнением французский спортсмен Адриен Тео в интервью газете Le Monde в 2014-м. – Эта трасса не прощает ошибок». Его соотечественник Йохан Клэри дорого поплатился за это в 2013 году…

В прошлом году турнир выиграл Петер Филл, который опередил двух швейцарцев в Китцбюэле (Бита Фойца и Карло Янка). Итальянец выгодно отличался от других спортсменов продуманным спуском по траверсу благодаря умелому управлению траекторией и безупречному карвингу. Карвинг — это момент, когда лыжник решает вписаться в поворот, увеличив его угол, и выйти из него с максимальной скоростью. Питер Филл прекрасно проделал это на трассе Штрайф, заработав почти половину финального результата (0:14 из 0:37) на этом участке.

Самые большие потери времени происходят при прохождении поворотов на спусках. Как сделать поворот безупречным и успешным и выиграть драгоценные секунды? Мы объясняем это в видео, представленном ниже. Оно было снято на основе данных, полученных с помощью технологии Longines Live Alpine Data. Сравнение техники норвежского чемпиона мира по скоростному спуску Акселя Лунда Свиндаля, Посла элегантности Longines, и французского горнолыжника Алексиса Пентюро.

Видео - Longines Live Alpine Data: эпизод 2 – карвинг 02:38

Технология Longines Live Alpine Data, состоящая из чипа, прикрепленного к ботинку лыжника, и оснащенная датчиками движения, была анонсирована перед стартом горнолыжного сезона в Зёльдене. Новация будет официально запущена на чемпионате мира по горным лыжам-2017 в Санкт-Морице при поддержке Longines как официального партнера и хронометриста.

Горные лыжи на Eurosport

Устали искать тексты на Eurosport.ru? Подпишитесь на канал в телеграме, и тексты найдут вас сами