07.01.17 - 11:15
Завершено
Марибор
1
Т.Ворли
2
С.Годжия
3
Л.Гут
Гигантский слалом - Женщины • Финал
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Гигантский слалом - Женщины
Марибор - 7 января 2017

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