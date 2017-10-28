28.10.17 - 11:00
Завершено
Зольден
1
В.Ребенсбург
2
Т.Ворли
3
М.Мельгг
Гигантский слалом - Женщины • Финал
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Гигантский слалом - Женщины
Зольден - 28 октября 2017

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