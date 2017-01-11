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Горнолыжница Линдси Вонн: «Выйду на трассу уже на этой неделе»

Линдси Вонн: «Выйду на трассу уже на этой неделе»
Eurosport

4 ч. назад

Американка восстановилась после травмы.

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Звездная спортсменка перенесла операцию на руке после перелома, полученного на тренировке. Вонн лечилась в клинике Колорадо, но сложности уже позади: «Мне не терпится выйти на трассу в Альтенмаркте. Это были тяжелейшие три месяца, я прошла почти 300 часов реабилитации. Но все позади – я пронесусь со склона уже на этой неделе», – сказала американка.

  • Линдси Вонн – олимпийская чемпионка 2010 года в скоростном спуске.

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