Eurosport

Скоростное интервью. Хьетиль Янсруд выбирает между Месси и Роналду

Скоростное интервью. Янсруд выбирает между Месси и Роналду
Mastercard

1 час назад

Норвежский горнолыжник стал чуточку ближе.

31-летний олимпийский чемпион из Норвегии и герой супергиганта проехал по канатной дороге вместе с Eurosport и решил несколько дилемм.

Видео - То или это. Янсруд выбирает между Месси и Роналду

00:54
  • В пятницу на соревнованиях по скоростному спуску в Гармиш-Партенкирхене Янсруд занял второе место.
  • В активе норвежца 624 очка и четвертое место в общем зачете на Кубке мира.

Устали искать тексты на Eurosport.ru? Подпишитесь на канал в телеграме, и тексты найдут вас сами

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - «Эдмонтон» разгромил «Сан-Хосе» и прервал победную серию «Шаркс»

02:40
Популярные видео
То или это. Янсруд выбирает между Месси и Роналду
 155 просмотров9 ч
Жесточайшее падение, после которого вы не встанете, а лыжник встал
2 931 просмотров2 ч
А еще вам может понравиться
1
Скоростное интервью. Хьетиль Янсруд выбирает между Месси и Роналду
2
Как развить идеальную технику поворота и круче всех пролететь скоростной спуск
3
Жесточайшее падение, после которого вы не встанете, а лыжник встал
4
11 потрясных фото Линдси Вонн, которая наконец возвращается в спорт
5
Риш против Вонн
6
Как улучшить прыжок, чтобы всех порвать на горнолыжном склоне
7
Олень перебежал дорогу австрийской горнолыжнице во время спуска
8
Александр Хорошилов стал третьим в слаломе
1 час назад
Скоростное интервью. Хьетиль Янсруд выбирает между Месси и Роналду
2 ч. назад
Жесточайшее падение, после которого вы не встанете, а лыжник встал
21/01/2017 в 16:24
Как развить идеальную технику поворота и круче всех пролететь скоростной спуск
11/01/2017 в 20:35
11 потрясных фото Линдси Вонн, которая наконец возвращается в спорт
11/01/2017 в 19:07
Горнолыжница Линдси Вонн: «Выйду на трассу уже на этой неделе»
07/01/2017 в 23:33
Жесткое падение, доказывающее, что гигантский слалом – адское испытание
17/12/2016 в 10:56
Как улучшить прыжок, чтобы всех порвать на горнолыжном склоне
29/11/2016 в 16:54
Олень перебежал дорогу австрийской горнолыжнице во время спуска