Eurosport
Скоростное интервью. Хьетиль Янсруд выбирает между Месси и Роналду
Партнерский материал
Норвежский горнолыжник стал чуточку ближе.
31-летний олимпийский чемпион из Норвегии и герой супергиганта проехал по канатной дороге вместе с Eurosport и решил несколько дилемм.
- В пятницу на соревнованиях по скоростному спуску в Гармиш-Партенкирхене Янсруд занял второе место.
- В активе норвежца 624 очка и четвертое место в общем зачете на Кубке мира.
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