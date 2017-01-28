Линдси Вонн жутко навернулась во время тренировки

Инцидент произошел на трассе Олимпиа делла Тофана в итальянских Альпах. Американка, которая вернулась в январе после нескольких месяцев перерыва, связанного с травмами плеча и колена, потеряла контроль после высокого прыжка.

«Я слишком высокого подпрыгнула, на приземлении ударились о землю и улетела в забор. Но я в порядке. Возможно, моя правая рука будет немного болеть завтра», – цитирует Вонн Daily Mail.

Вонн – олимпийская чемпионка Ванкувера и обладательница четырех Кубков мира в скоростном спуске.

Американка пропустила Олимпиаду в Сочи из-за разрыва крестообразных связок в результате падения на трассе в феврале 2013 года.

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