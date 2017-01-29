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То или это. Петер Филл выбирает между «Баварией» и «Миланом»

То или это. Петер Филл выбирает между «Баварией» и «Миланом»
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20 мин. назад

Скоростное интервью с итальянским горнолыжником.

34-летний итальянский горнолыжник, который в 2009 году стал чемпионом мира в супергиганте, ответил на сложнейшие вопросы Eurosport.ru. Теперь некоторые дилеммы, которые стояли перед человечеством, решены.

Видео - То или это. Петер Филл выбирает между «Баварией» и «Миланом»

00:47

В субботу на соревнованиях по скоростному спуску в Гармиш-Партенкирхене Филл занял второе место.

В активе итальянца 382 очка и девятое место в общем зачете на Кубке мира.

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