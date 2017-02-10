Longines Alpine Skiing

Как улучшить аэродинамику, чтобы выиграть гонку

Как улучшить аэродинамику, чтобы выиграть гонку
Longines Alpine Skiing

1 час назад

В погоне за медалями участники проверят познания в одном из главных моментов в горнолыжном спуске.

В субботу на величественном скоростном спуске в Санкт-Морице можно будет насладиться (как ранее в 2015 году в Бивер-Крике) аэродинамическими трюками участников соревнований. На предварительном этапе защищающий титул швейцарец Патрик Кюнг опередил американца Тревиса Ганонга всего на 0,24 секунды и соотечественника Беата Фойца на 0,31 секунды. Кюнг добился успеха за счет трех ключевых аэродинамических приемов: скольжения на Flyway и двух прыжков на Golden Eagle и Red Tail.

Аэродинамика в горнолыжном спорте – это совокупности технических (положение тела для оптимизации скорости, контакт лыж со снежным покровом) и физических моментов (парафинирование лыж, литые ботинки, обтекаемые комбинезоны), которые помогают лыжникам эффективнее преодолевать сопротивление воздуха и снижать потери времени при спуске. Эти компоненты дарят бесценные сотые и десятые доли секунды, определяющие победу.

Свиндаль – мастер аэродинамики

Среди лыжников, добившихся наилучших результатов в применении аэродинамического подхода, норвежец Аксель Лунд Свиндаль (он же лицо бренда Longines), дважды чемпион мира по скоростному спуску (2007, 2013 гг.), и американец Стивен Наймен – мастер скольжения и эффективной стойки (положения тела, позволяющего избежать замедления из-за сопротивления воздуха).

В специальном видео два мастера скоростного спуска объясняют, почему и каким образом аэродинамика помогает выигрывать гонку. Анализу подверглась дуэль между Свиндалем и Найменом во время скоростного спуска в Валь-Гардене в декабре 2016-го. Свиндаль выиграл свыше полсекунды у лыжника из Юты. Американец же был неподражаем (три победы) в части финального спуска в Саслонге.

Видео - Longines Live Alpine Data: episode 3

02:07

Норвежец отставал на 0,16 секунды после последнего промежуточного спуска, но, воспользовавшись предварительной подготовкой в части аэродинамической составляющей, нашел наиболее эффективную стойку и обогнал соперника. Этот технический подход – одно из преимуществ норвежской команды, в которой Свиндаль стал образцом для подражания.

Федерации горнолыжного спорта и спортсмены со всей серьезностью занялись изучением вопросов аэродинамики, стали проводить специальные тесты в аэродинамической трубе по примеру гонщиков «Формулы-1». Подсчитывается и оптимизируется все: от комбинезонов, призванных исполнять роль второй кожи спортсмена, до изменения положения тела при появлении естественных преград. Истинная механическая точность.

  • Технология Longines Live Alpine Data, воплощенная в форме небольшого устройства с сенсорным радаром и датчиком движений, крепится к ботинкам лыжника.
  • Она была официально представлена в начале сезона в Зёльдене.
  • Эта технология будет использоваться во время чемпионата мира по горнолыжному спорту 2017 года в Санкт-Морице.
  • Официальным партнером и хронометристом этого соревнования является Longines.

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