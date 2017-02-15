Финка Эрика Пикалайнен победила в контесте Longines Future Ski Champions

Впервые с момента своего появления в 2013 году по инициативе бренда швейцарских часов Longines турнир Longines Future Ski Champions прошел во время чемпионата мира по горнолыжному спорту, который проходит в этом году в Санкт-Морице (Швейцария). Это мероприятие предоставляет будущим звездам международного лыжного спорта уникальную возможность соревноваться друг с другом в гигантском слаломе с созданием условий, идентичных профессиональным заездам. В этом четвертом спуске чемпионом стала Эрика Пикалайнен, которая опередила Алин Хопли (+01:00) и Кларисс Бреш (+02:11). Лицо соревнования было выбрано среди лучших представителей этого вида спорта: Микаэла Шиффрин – мисс Элегантность компании Longines.

В четвертом турнире Longines Future Ski Champions ключевым номером стал номер 13, так как сегодня 13 февраля и 13 молодых девушек из 13 стран имели уникальную возможность последовать за своими кумирами и показать себя на фоне самых многообещающих лыжниц категории U-16 из разных стран. Соревнование проходило на официальном склоне чемпионата мира по горнолыжному спорту. Выбранные своими лыжными федерациями эти многообещающие спортсмены удостоились чести получить нагрудник перед спуском из рук мисс Элегантность Longines Микаэлы Шиффрин. Американская чемпионка – источник вдохновения для молодых спортсменок, благодаря ее триумфу и тем ценностям в отношении честных соревнований, которые она продвигает. Она посетила церемонию в качестве лица турнира 2017 года.

Победа Пикалайнен

В этом году титула чемпиона Longines Future Ski Champions удостоилась Эрика Пикалайнен, которая опередила Алин Хопли и Кларисс Бреш после восхитительного спуска по склону Саластрена. В качестве награды за ее победу победительница 2017 года Эрика получила часы Longines, а также кубок турнира. Кроме того, она получила значительную сумму для Федерации Финляндии для продвижения этого вида спорта среди молодежи.

Longines и Санкт-Мориц, традиция, которая продолжается уже больше века

Это второй раз, когда Санкт-Мориц проводил турнир Longines Future Ski Champions, так как прошлогодний спуск также проходил во время финалов Кубка мира. Тем самым, Longines продолжает традицию, которая началась более века назад и связывает бренд с альпийской деревушкой, ведь все соревнования, проводимые на склонах местного курорта, должны четко измеряться по времени. Став официальными часами Санкт-Морица в 2015-м, этот бренд отметил партнерские отношения, создав эксклюзивные часы, предназначенные специально для деревни Энгадин: Conquest St. Moritz. Оттенки желтого и синего на стрелках, циферблате и корпусе напоминают об общеизвестной символике Санкт-Морица, которая также выгравирована на тыльной стороне корпуса.

Результат турнира Longines Future Ski Champions 2017

Место Имя и фамилия Страна Общее время 1 Эрика Пикалайнен Финляндия 1.34,89 2 Алин Хопли Швейцария 1.35,89 3 Кларисс Бреш Франция 1.37,00 4 Ребека Облак Словения 1.37,52 5 Петра Драгичевич Хорватия 1.38,91 6 Клео Браун США 1.38,98 7 Элиза Пилар Луккини Италия 1.39,32 8 Жулианн Дрили Канада 1.42,05

Не закончили первый спуск: Ида Кандерт, Чин Чжей

Не закончили второй спуск: Тина Шадле, Паулина Рингвольд, Джудит Шнайдер

Предыдущие победители и награжденные турнира Longines Future Ski Champions

3-й турнир – Санкт-Мориц, март-2016 – 14 мальчиков 1: Джошуа Штрум (Австрия) 2: Бенджамин Ричи (США) 3: Августин Бьянчини (Франция) 2-й турнир – Валь-д'Изер, декабрь-2014 – 13 девочек 1: Карлотта Саракко (Италия) 2: Нелла Корпио (Финляндия) 3: Ида Данневиц (Швеция) 1-й турнир – Валь-д'Изер, декабрь-2013 – 14 мальчиков 1: Уильям Вукелич (Хорватия) 2: Джереми Лагье (Франция) 3: Семиль Биссиг (Швейцария)

О компании Longines

Расположенная в Сент-Имье (Швейцария) с 1832 года часовая компания Longines славится экспертными знаниями, которые отразились на часах, отличающихся традициями, элегантностью и производительностью. Благодаря обширному опыту производства часов для мировых чемпионатов и партнерству с различными спортивными федерациями, компания Longines уже долгие годы поддерживает тесные связи с миром спорта. Известная элегантностью своих часов компания Longines стала членом Swatch Group Ltd., мирового лидера в производстве хронометров. Знаменитый логотип песочных часов с крылышками компании Longines можно встретить более чем в 150 странах.

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