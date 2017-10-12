Getty Images
Норвежцы разглядели в форме горнолыжной олимпийской сборной нацистскую символику
С древними символами надо поосторожнее.
Норвежская сборная по горнолыжному спорту представила свитера на олимпийский сезон-2017/18, в которых спортсмены должны выходить на церемонии награждения. Презентация вышла громкой, но по отрицательной причине: норвежские журналисты усмотрели на форме нацистскую символику.
Одежда горнолыжников украшена древними скандинавскими рунами, одна из которых – руна Тейваз, посвященная богу воинской доблести и честной победы Тюру, – использовалась во время Третьего рейха офицерами СС.
Несмотря на бурные споры относительно использования символа, Федерации лыжных видов спорта Норвегии не видит проблем в использовании руны Тюра, сообщает VG.
- Олимпиада-2018 пройдет в феврале в южнокорейском Пхёнчхане.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте