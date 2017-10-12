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Норвежцы разглядели в форме горнолыжной олимпийской сборной нацистскую символику

Норвежцы разглядели в форме горнолыжной олимпийской сборной нацистскую символику
Eurosport

1 час назад

С древними символами надо поосторожнее.

Норвежская сборная по горнолыжному спорту представила свитера на олимпийский сезон-2017/18, в которых спортсмены должны выходить на церемонии награждения. Презентация вышла громкой, но по отрицательной причине: норвежские журналисты усмотрели на форме нацистскую символику.

Одежда горнолыжников украшена древними скандинавскими рунами, одна из которых – руна Тейваз, посвященная богу воинской доблести и честной победы Тюру, – использовалась во время Третьего рейха офицерами СС.

Несмотря на бурные споры относительно использования символа, Федерации лыжных видов спорта Норвегии не видит проблем в использовании руны Тюра, сообщает VG.

  • Олимпиада-2018 пройдет в феврале в южнокорейском Пхёнчхане.

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