Кубок мира по горным лыжам

Следите за всеми событиями Кубка мира по горным лыжам в прямом эфире и без перерывов.

Горные лыжи: Кубок мира-2017/18 начался 22 октября 2017 года и будет проходить до 18 марта 2018 года. Представляем вам предварительный график, чтобы вы не пропустили ни единого момента этого Кубка мира: