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Горные лыжиВ прямой трансляции!
Леви
11/11/2017
Кубок мира по горным лыжам
Следите за всеми событиями Кубка мира по горным лыжам в прямом эфире и без перерывов.
Горные лыжи: Кубок мира-2017/18 начался 22 октября 2017 года и будет проходить до 18 марта 2018 года. Представляем вам предварительный график, чтобы вы не пропустили ни единого момента этого Кубка мира:
Предстоящие события
Леви11/11 - 12/11
Лэйк-Луис25/11 - 26/11
Killington, VT25/11 - 26/11
Лэйк-Луис01/12 - 03/12
Бивер-Крик01/12 - 03/12
Санкт-Мориц08/12 - 10/12
Валь-д'Изер09/12 - 10/12
Валь Гардена15/12 - 16/12
Валь-д'Изер16/12 - 17/12
Альта Бадиа17/12 - 18/12
Куршевель19/12 - 20/12
Мадонна ди Кампильо22/12 - 22/12
Бормио28/12 - 29/12
Линц28/12 - 29/12
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