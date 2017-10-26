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Горные лыжиВ прямой трансляции!

Леви

11/11/2017

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Кубок мира по горным лыжам

Кубок мира по горным лыжам

Следите за всеми событиями Кубка мира по горным лыжам в прямом эфире и без перерывов.

Горные лыжи: Кубок мира-2017/18 начался 22 октября 2017 года и будет проходить до 18 марта 2018 года. Представляем вам предварительный график, чтобы вы не пропустили ни единого момента этого Кубка мира:

Предстоящие события

  • Леви

    11/11 - 12/11

  • Лэйк-Луис

    25/11 - 26/11

  • Killington, VT

    25/11 - 26/11

  • Лэйк-Луис

    01/12 - 03/12

  • Бивер-Крик

    01/12 - 03/12

  • Санкт-Мориц

    08/12 - 10/12

  • Валь-д'Изер

    09/12 - 10/12

  • Валь Гардена

    15/12 - 16/12

  • Валь-д'Изер

    16/12 - 17/12

  • Альта Бадиа

    17/12 - 18/12

  • Куршевель

    19/12 - 20/12

  • Мадонна ди Кампильо

    22/12 - 22/12

  • Бормио

    28/12 - 29/12

  • Линц

    28/12 - 29/12
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