Eurosport
Бронзовый призер ЧМ-2013 Давид Пуассон погиб во время тренировки
Французскому горнолыжнику было 35 лет.
Пуассон разбился при спуске с горы.
Трагедия произошла на горнолыжном курорте Накиска в Канаде, где спортсмен готовился к этапам Кубка мира в Северной Америке.
- В 2013 году на чемпионате мира в австрийском Шладминге Пуассон завоевал бронзу в скоростном спуске.
- Француз участвовал в зимних Олимпийских Играх в 2010 году в Ванкувере и 2014 году в Сочи, а в 2015-м стал третьим в скоростном спуске на этапе Кубка мира в Санта-Катерине
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