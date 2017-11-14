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Бронзовый призер ЧМ-2013 Давид Пуассон погиб во время тренировки

Бронзовый призер ЧМ-2013 Пуассон погиб во время тренировки
Eurosport

1 час назад

Французскому горнолыжнику было 35 лет.

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Пуассон разбился при спуске с горы.

Трагедия произошла на горнолыжном курорте Накиска в Канаде, где спортсмен готовился к этапам Кубка мира в Северной Америке.

  • В 2013 году на чемпионате мира в австрийском Шладминге Пуассон завоевал бронзу в скоростном спуске.
  • Француз участвовал в зимних Олимпийских Играх в 2010 году в Ванкувере и 2014 году в Сочи, а в 2015-м стал третьим в скоростном спуске на этапе Кубка мира в Санта-Катерине

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