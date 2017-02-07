07.02.17 - 14:00
Завершено
Чемпионат мира
1
Н.Шмидхофер
2
Т.Вайратер
3
Л.Гут
Супергигант - Женщины • Финал
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Супергигант - Женщины
Чемпионат мира - 7 февраля 2017

    
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