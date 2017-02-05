Все, что нужно знать о чемпионате мира по горным лыжам на Eurosport

Что

Раз в два года горнолыжный спорт сотрясает зимние виды марафоном захватывающих контестов – чемпионатом мира. Мужчины и девушки будут соревноваться в шести дисциплинах: скоростной спуск, супергигант, гигантский слалом, слалом и комбинация, а еще испытают себя в миксте – в командном первенстве.

Где

44-й чемпионат мира пройдет на альпийских склонах швейцарского Санкт-Морица, которые принимали атлетов уже четыре раза (1934, 1948, 1974, 2003).

Eurosport организует три микст-зоны и современную студию – ничто и никто не пройдет мимо вас.

Когда

Соревнования начнутся 7 февраля с женского супергиганта и завершатся 19 февраля мужским слаломом. Eurosport 1 покажет все без исключения – от первого до последнего заезда.

Следите за календарем соревнований на Eurosport.ru.

Кто

Безоговорочные лидеры общего зачета Кубка мира австриец Марсель Хиршер и американка Микаэла Шиффрин, а также ослепительная и несгибаемая Линдси Вонн – все хедлайнеры сезона в сборе.

Александр ХорошиловImago

Главная надежда сборной России – слаломист Александр Хорошилов. В состав мужской сборной также вошли Павел Трихичев, Александр Андриенко, Иван Кузнецов и Семен Ефимов. В дисциплинах у девушек выступят Ксения Алопина, Александра Прокофьева, Екатерина Ткаченко и Кристина Крюкова.

Что еще смотреть

«Погоня за историей» с Линдси Вонн. Премьера серии документальных шоу об одной из лучших горнолыжниц современности, которая штурмует рекорд по победам на Кубках мира. Полное погружение в ежедневный быт американки: начиная от восстановления после страшной травмы и завершая тренировками карвинга на склонах.

Технологичные VR-съемки, интервью с родственниками и тренерами, откровенные комментарии самой спортсменки – следуйте за Линдси на протяжении двух сезонов спортивного сериала, который завершится перед Олимпиадой-2018.

Первый эпизод в эфире Eurosport 1 – уже 5 февраля в 21:00.

«Тренер» с Тиной Мазе. 11 полутораминутных шоу с двукратной олимпийской чемпионкой Сочи. Неподражаемая словенка проанализирует заезды ЧМ-2017 с точки зрения техники и ошибок при помощи сложнейшей цифровой графики.

Где еще смотреть

Самые зрелищные моменты заездов вы сможете увидеть в горнолыжном видеоразделе Eurosport.ru.

Онлайн-сервис Eurosport Player откроет вам доступ ко всем событиям и шоу ЧМ-2017 в прямом эфире и в записи. Зрелищные контесты, обзоры заездов, экспертные мнения – стоимость подписки от 149 рублей в месяц.

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