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Эрик Гуэй стал чемпионом мира в супергиганте

Гуэй стал чемпионом мира в супергиганте
Eurosport

2 мин. назад

Канадец завовевал вторую золотую медаль ЧМ в карьере.

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Канадский горнолыжник Эрик Гуэй стал чемпионом мира по горнолыжному спорту в дисциплине супергигант. Североамериканец справился с трассой, потратив на ее прохождение 1.25,38 секунды.

Второе время показал норвежец Хьетиль Янсруд. Он проиграл Гуэю 0,45 секунды. Бронзовую медаль завоевал еще один канадец – Мануэль Осборн-Паради, проехавший трассу на 0,51 секунды медленнее Гуэя.

  • Лучший из россиян – Павел Трихичев (35-е место).
  • Еще один россиянин Иван Кузнецов не справился с трассой.

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