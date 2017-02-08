Эрик Гуэй стал чемпионом мира в супергиганте

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Канадский горнолыжник Эрик Гуэй стал чемпионом мира по горнолыжному спорту в дисциплине супергигант. Североамериканец справился с трассой, потратив на ее прохождение 1.25,38 секунды.

Второе время показал норвежец Хьетиль Янсруд. Он проиграл Гуэю 0,45 секунды. Бронзовую медаль завоевал еще один канадец – Мануэль Осборн-Паради, проехавший трассу на 0,51 секунды медленнее Гуэя.

Лучший из россиян – Павел Трихичев (35-е место).

Еще один россиянин Иван Кузнецов не справился с трассой.

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