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Травма Лары Гут, после которой ей на помощь прилетел вертолет
Чемпионат мира для швейцарской спортсменки завершен.
Действующая обладательница Кубка мира упала во время разминки перед комбинированным слаломом на чемпионате мира в швейцарском Санкт-Морице. В результате несчастного случая Гут повредила бедро и покинула соревнования. В трассы ее забрали на вертолете.
«Травма выглядит не очень хорошо. Не могу представить, что Лара вернется на старт», – заявил тренер спортсменки Ханс Флетчер.
- Чемпионат мира в Санкт-Морице пройдет с 6 по 19 февраля.
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