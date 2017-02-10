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Травма Лары Гут, после которой ей на помощь прилетел вертолет

Травма Лары Гут, после которой ей на помощь прилетел вертолет
Eurosport

11 мин. назад

Чемпионат мира для швейцарской спортсменки завершен.

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Действующая обладательница Кубка мира упала во время разминки перед комбинированным слаломом на чемпионате мира в швейцарском Санкт-Морице. В результате несчастного случая Гут повредила бедро и покинула соревнования. В трассы ее забрали на вертолете.

Видео - Травма Лары Гут, после которой ей на помощь прилетел вертолет

00:48

«Травма выглядит не очень хорошо. Не могу представить, что Лара вернется на старт», – заявил тренер спортсменки Ханс Флетчер.

  • Чемпионат мира в Санкт-Морице пройдет с 6 по 19 февраля.

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Видео - Травма Лары Гут, после которой ей на помощь прилетел вертолет

00:48
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