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Венди Холденер выиграла чемпионат мира в комбинации, Линдси Вонн – пятая
Россиянка Александра Прокопьева на 26-й строчке.
Соревнования в комбинации завершились победой швейцарской спортсменки Венди Холденер, которая преодолела дистанцию за 1 минуту и 58.88 секунды. 00.05 секунды ей уступила соотечественница Мишель Гизин. Бронза у Михаэлы Кирхгассер из Австрии (отставание 00.38 секунды).
- Линдси Вонн проиграла победительнице 00.85 секунды и финишировала с пятым результатом.
- Россиянка Александра Прокопьева заняла 26-ю строчку.
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