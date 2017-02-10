AFP

Сезон для Лары Гут завершен из-за разрыва связок колена

Сезон для Гут завершен из-за разрыва связок колена
Eurosport

11 мин. назад

Швейцарка получила вторую крупную травму в карьере.

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Действующая обладательница Кубка мира, получившая травму на разминке в Санкт-Морице, предстала перед врачами. 25-летней швейцарке диагностировали разрыв передней крестообразной связки левого колена и ушиб мениска. Гут пропустит остаток сезона-2016/17

Врачи определят лечение Лары в ближайшие дни. Операции спортсменке не потребуется, передает swiss-ski.ch.

  • Лара Гут – победительница Кубка мира-2015/16. На ее счету три серебра, две бронзы чемпионатов мира и бронза Олимпиады-2014 в скоростном спуске.
  • Это вторая тяжелая травма в карьере Гут. Она пропустила весь сезон-2009/10 из-за травмы бедра.
  • Чемпионат мира в Санкт-Морице завершится 19 февраля. Кубок мира продлится до 19 марта.

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