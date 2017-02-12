AFP
Беат Фойц стал чемпионом мира в скоростном спуске
Домашний чемпионат мира принес 30-летнему швейцарцу первое золото.
Беат Фойц стал лучшим в скоростном спуске на домашнем чемпионате мира в Санкт-Морице с результатом 1 минута 38,91 секунды. Серебряную медаль завоевал канадец Эрик Гуэй (+0,12 секунды), бронзу – австриец Макс Франц (+0,37).
Горнолыжник сборной России Иван Кузнецов (+2,88) занял 34-е место.
- Прежде на счету Фойца была одна бронза ЧМ-2015.
- Ранее у женщин в скоростном спуске титул чемпионки мира завоевала Илка словенка Штухец, а американка Линдси Вонн взяла бронзу.
- 13 февраля мужчины разыграют золото в комбинации.
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