AFP

Беат Фойц стал чемпионом мира в скоростном спуске

Фойц стал чемпионом мира в скоростном спуске
Eurosport

27 мин. назад

Домашний чемпионат мира принес 30-летнему швейцарцу первое золото.

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Беат Фойц стал лучшим в скоростном спуске на домашнем чемпионате мира в Санкт-Морице с результатом 1 минута 38,91 секунды. Серебряную медаль завоевал канадец Эрик Гуэй (+0,12 секунды), бронзу – австриец Макс Франц (+0,37).

Горнолыжник сборной России Иван Кузнецов (+2,88) занял 34-е место.

  • Прежде на счету Фойца была одна бронза ЧМ-2015.
  • Ранее у женщин в скоростном спуске титул чемпионки мира завоевала Илка словенка Штухец, а американка Линдси Вонн взяла бронзу.
  • 13 февраля мужчины разыграют золото в комбинации.

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