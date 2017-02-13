Хардкорное видео скоростного спуска со 120 км/ч на спидометре и обзором 360°

Олимпийский чемпион Игр-2002 Жан-Пьер Видаль нацепил на себя современных примочек и предельно аккуратно пролетел скоростной спуск на нечеловеческой скорости в виртуальном проекте Eurosport.

Видео было смонтировано Eurosport вместе с Discovery VR team (VR – это виртуальная реальность; Discovery VR team уже помогала Eurosport производить видео 360°).

Если у вас не получается проиграть видео – не волнуйтесь. Вот что нужно сделать:

– если вы смотрите видео на компьютере, то откройте страницу в Chrome или Firefox (или, как вариант, идите к нам в фейсбук);

– если вы на мобильном устройстве, то приходите к нам в фейсбук через официальное приложение соцсети.

Все виртуальные проекты Eurosport теперь доступны в приложении Eurosport VR для iOS и Android