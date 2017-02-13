AFP
Лука Эрни стал чемпионом мира в горнолыжной комбинации
Сборная Швейцария продолжает собирать медали на домашнем чемпионате мира в Санкт-Морице.
Швейцарец Лука Эрни стал победителем комбинации на чемпионате мира-2017 с результатом 2 минуты 26,33 секунды.
Серебряную медаль завоевал австриец Марсель Хиршер (+0,01), бронзу – еще один швейцарец Мауро Кавизель (+0,06).
- Программу чемпионата мира продолжат соревнования в гигантском слаломе у женщин (16 февраля) и мужчин (17 февраля).
- На счету Швейцарии 3 золотые медали. По одной победе одержали горнолыжники Австрии, Канады и Словении.
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