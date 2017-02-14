AFP
Франция стала чемпионом мира в командных соревнованиях по горнолыжному спорту
В финале французская команда сломила словаков.
В швейцарском Санкт-Морице завершились командные соревнования. Чемпионский титул завоевали французы, превзошедшие в финальных заездах сборную Словакии.
Француженка Тесса Ворли проиграла Петре Влховой 0,22 секунды, а Аделин Бо 0,2 секунды уступила Веронике Зузуловой. Но девушек прикрыли мужчины, которые и принесли победу «трехцветным».
Алексис Пинтуро опередил на 0,28 секунды Андреаса Зампу.
Заявку партнера на золото подтвердил Матьё Февр, которому Матей Фалат уступил 0,04 секунды.
- Словакия по итогам четырех заездов проиграла Франции 0,04 секунды.
- Чемпионат мира по горнолыжному спорту завершится 19 февраля мужским слаломом.
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