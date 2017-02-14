AFP

Франция стала чемпионом мира в командных соревнованиях по горнолыжному спорту

Франция стала чемпионом мира в командных соревнованиях
Eurosport

36 мин. назад

В финале французская команда сломила словаков.

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В швейцарском Санкт-Морице завершились командные соревнования. Чемпионский титул завоевали французы, превзошедшие в финальных заездах сборную Словакии.

Француженка Тесса Ворли проиграла Петре Влховой 0,22 секунды, а Аделин Бо 0,2 секунды уступила Веронике Зузуловой. Но девушек прикрыли мужчины, которые и принесли победу «трехцветным».

Алексис Пинтуро опередил на 0,28 секунды Андреаса Зампу.

Видео - Триумф Пинтуро в финальном заезде командных соревнований

00:39

Заявку партнера на золото подтвердил Матьё Февр, которому Матей Фалат уступил 0,04 секунды.

Видео - Как Февр уделал Фалата и принес Франции золото в командных соревнованиях

00:43
  • Словакия по итогам четырех заездов проиграла Франции 0,04 секунды.
  • Чемпионат мира по горнолыжному спорту завершится 19 февраля мужским слаломом.

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