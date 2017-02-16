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13 фото из инстаграма солнечной горнолыжницы, которая растопит улыбкой любые снега
Тот случай, когда не нужно снимков в бикини.
27-летняя Нина Лёсет выступает на этапах Кубка мира с 2006 года, но регулярно заходить на подиумы норвежка стала только с прошлого сезона. В ее инстаграме нет жарких снимков и откровенности. Только спорт и элегантность.
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