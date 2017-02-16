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13 фото из инстаграма солнечной горнолыжницы, которая растопит улыбкой любые снега

13 фото из инстаграма солнечной горнолыжницы, которая растопит улыбкой любые снега
Eurosport

43 мин. назад

Тот случай, когда не нужно снимков в бикини.

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27-летняя Нина Лёсет выступает на этапах Кубка мира с 2006 года, но регулярно заходить на подиумы норвежка стала только с прошлого сезона. В ее инстаграме нет жарких снимков и откровенности. Только спорт и элегантность.

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