AFP
Марсель Хиршер выиграл гигантский слалом
Пятое чемпионство 27-летнего горнолыжника.
Австриец Марсель Хиршер одержал победу в гигантском слаломе на чемпионате мира-2017, показав время 2 минуты 13,31 секунды. Серебро завоевал его соотечественник Роланд Лайтингер (+0,25 секунды), бронзу – норвежец Лейф Кристиан Хёуген (+0,71).
Павел Трихичев завершил выступление после первой попытки, Александр Андриенко и Семен Ефимов не финишировали во второй.
- Хиршер стал пятикратным чемпионом мира.
- Мировое первенство в Санкт–Морице завершится 19 февраля.
Календарь и результаты чемпионата мира-2017
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