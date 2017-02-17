Марсель Хиршер выиграл гигантский слалом

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Австриец Марсель Хиршер одержал победу в гигантском слаломе на чемпионате мира-2017, показав время 2 минуты 13,31 секунды. Серебро завоевал его соотечественник Роланд Лайтингер (+0,25 секунды), бронзу – норвежец Лейф Кристиан Хёуген (+0,71).

Павел Трихичев завершил выступление после первой попытки, Александр Андриенко и Семен Ефимов не финишировали во второй.

Хиршер стал пятикратным чемпионом мира.

Мировое первенство в Санкт–Морице завершится 19 февраля.

Календарь и результаты чемпионата мира-2017

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