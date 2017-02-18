Микаэла Шиффрин выиграла чемпионат мира в слаломе

Шиффрин показала лучшее время в слаломе на чемпионате мира – 1:37.27 секунд. Второе место у швейцарской лыжницы Венди Холденер, которая проиграла американке +1.64 секунды. Бронза у Фрида Хансдоттер из Швеции (+1.75).

Лучшей из россиянок стала Екатерина Ткаченко, занявшая 29-ю позицию (+6.60).

Шиффрин выиграла Олимпиаду в Сочи.

Ранее 21-летняя американка выигрывала ЧМ-2013 и ЧМ-2015.

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