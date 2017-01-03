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Календарь/Результаты
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Общий зачет (женщины)
Чемпионат мира
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03.01.17 - 15:00
Загреб
Слалом - Женщины • Финал
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Слалом - Женщины
Загреб - 3 января 2017
Eurosport Player : Смотрите эти соревнования в прямом эфире
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