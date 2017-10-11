Игрок НФЛ Колин Каперник поблагодарил Эминема за поддержку в борьбе с Трампом

Квотербек клуба НФЛ «Сан-Франциско Форти Найнерс» Колин Каперник поблагодарил рэпера Эминема за поддержку в борьбе с президентом США Дональдом Трампом.

Эминем зачитал строчки против Трампа во время BET Hip Hop Awards, упомянув в них Каперника.

Каперник известен борьбой за равноправие людей разного цвета кожи.

Футболист опустился на одно колено во время исполнения гимна США в 2016 году и поступает так по сей день. Это дико бесит Трампа.

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