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Игрок НФЛ Колин Каперник поблагодарил Эминема за поддержку в борьбе с Трампом

Игрок НФЛ поблагодарил Эминема за поддержку в борьбе с Трампом
Eurosport

1 час назад

Звезды большой сцены подключились к противостоянию президенту США.

Квотербек клуба НФЛ «Сан-Франциско Форти Найнерс» Колин Каперник поблагодарил рэпера Эминема за поддержку в борьбе с президентом США Дональдом Трампом.

Эминем зачитал строчки против Трампа во время BET Hip Hop Awards, упомянув в них Каперника.

  • Каперник известен борьбой за равноправие людей разного цвета кожи.
  • Футболист опустился на одно колено во время исполнения гимна США в 2016 году и поступает так по сей день. Это дико бесит Трампа.

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