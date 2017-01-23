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Нью-Ингленд Пэтриотс - Питтсбург Стилерз

NFL - 23 января 2017

Американский футбол, NFL. Следите за матчем Нью-Ингленд Пэтриотс – Питтсбург Стилерз на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 02:40 23 января 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.





Вы уже проголосовали за победителя в матче Нью-Ингленд Пэтриотс – Питтсбург Стилерз? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Американский футбол.

Сегодня сражаются Нью-Ингленд Пэтриотс и Питтсбург Стилерз, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Американский футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

