«Не хочу гордиться страной, где на улицах лежат трупы». Как в США реагируют на презрение к гимну

Патриотизм – бич института национальных сборных. Им прикрываются зрители, которые приехали на стадион поорать, его используют менеджеры федераций, чтобы заманить топ-игроков на нужный ивент, его отсутствие – первая в списке причин провала любимой команды. Патриотизмом тыкают даже в русское телевидение, которое не показывает гимн перед матчем футбольной сборной и снижает уровень гордости за родину.

И если в Европе гимн играет только во время матчей национальных команд, то в США им начинают любое событие в главных лигах страны. Оттуда и вырос гиперскандал.

26 августа в предсезонном матче клубов НФЛ квотербэк «Сан-Франциско» Колин Каперник демонстративно сидел, когда играл гимн Соединенных Штатов. Когда-то он был турбозвездой Лиги и привел «Форти Найнерс» к первому финалу Супербоула за 18 лет, но в этом сезоне проиграл конкуренцию в составе и сел на скамейку – как выяснилось, во время исполнения государственных символов тоже.

После матча Каперник объяснил свой поступок и разжег еще больше: «Не собираюсь вставать, чтобы показать гордость за флаг страны, которая притесняет темнокожих и других цветных. Для меня это больше, чем футбол. С моей стороны было бы эгоистично делать вид, что это не так. На улицах лежат мертвые тела, а убийцы просто откупаются от копов и уходят от наказания». Клуб и Лига выпустили одинаково вегетарианские заявления, которые легко заменить фразой «Мы уважаем всех и не хотим ответственности», но это не спасло страну от скандала.

Радикализм Каперника отлично смешался с невероятными контрактами в НФЛ. В 2014-м он подписал шестилетнее соглашение на 126 миллионов долларов с увеличением зарплаты от года к году. В сезоне-2016, например, Колин гарантированно получит $11,9 млн, а в 2020-м доход вырастет до 19 миллионов.

Интернет взорвался от поступка футболиста. Если с начала года и до жеста Каперника в соцсетях было в среднем 98 постов в сутки с упоминанием или хэштегом #kaepernick, то после 26 августа в день полилось больше 16 тысяч твитов, реплаев и записей о Колине. Хороший срез мнений о протесте Каперника – это твиты других игроков НФЛ. Суровые мужчины либо вбивают в бунтаря гвозди («Не надо ассоциировать флаг с армией»), либо респектуют, либо не отказывают в свободе слова. Журналисты дозвонились до кандидата в президенты США Дональда Трампа, и тот оторвался на Капернике: «Думаю, это ужасно. Может, ему стоит найти другую страну, которая будет лучше работать?» Колонки про Каперника наводнили американские медиа сильнее, чем новые истории про 57-ю школу – русские.

Внезапная поддержка пришла из самого неожиданного места – из армии. В американском фейсбуке завирусился большой и проникновенный пост отставного командира флота Джима Райта. Он выступил в стиле блогов «Эха Москвы», но набрал 65 тысяч лайков и еще 62 тысячи шэров: «Уважение нужно заслужить. Если Каперник не чувствует, что страна достаточно уважает его, чтобы уважать ее в ответ, вы не можете ЗАСТАВИТЬ его уважать США». В твиттере широко расфорсился хэштег #VeteransForKaepernick – ветераны поддерживают даже не Колина, а первую поправку конституции США, в которой много говорится о свободе слова.

В защиту футболиста и самой возможности говорить на эту тему высказалась куча американских селебрити (среди них – Стеф Карри, Джон Ледженд и даже Барак Обама), а режиссер Спайк Ли сравнил Каперника с Мохаммедом Али, отказавшимся воевать во Вьетнаме.

Новая волна поднялась 1 сентября. До начала последнего предсезонного матча «Сан-Франциско» камеры смотрели только на одного человека. При первых звуках гимна Каперник стоял, но затем опустился на одно колено и в таком положении прослушал всю мелодию. Рядом с ним на одном колене стоял партнер по «Форти Найнерс» Эрик Рид. Впервые кто-то публично поддержал ритуал Колина.

«Я встретился с Нэйтом Бойером, который играет в НФЛ и служил в спецназе армии США, – объяснил Каперник. – Мы разговаривали о том, как правильно донести наше послание и не затрагивать чувства военных. Сошлись на том, что лучше встать на одно колено. В США остаются вопросы, которые нужно озвучивать, но при этом нужно уважать мужчин и женщин, которые сражаются за нашу страну».

В тот же день ритуал Колина повторили другие игроки Лиги, и это было ценнее поддержки президента. Вот Джереми Лэйн из «Сиэттла» слушает гимн сидя.

Вот Брэндон Маршалл из «Денвера» встал на колено при поднятии флага.

Вот Маркус Питерс из «Канзаса» поднял кулак в поддержку Каперника.

Футболисты протестовали против политики Соединенных Штатов и 11 сентября, в день 15-летия терактов во Всемирном торговом центре. На них в инстаграме обрушилась супермодель и секс-бомба Кейт Аптон («Позор, что мы все как общество так быстро забыли об общих целях»), а рок-звезда Кид Рок выкрикивал во время концерта «***** [драть] Колина Каперника».

Смешнее всего эту тему высмеял South Park. В инстаграме создатели выложили кусок новой серии. В ней показан стадион «Форти Найнерс» и зрители, которые встают с кресел и поют на мотив американского гимна: «Колин Каперник – великий, копы – свиньи, копы – свиньи».

Вряд ли Америка на этом остановится.

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