Суровый американский футболист сыграл в честь Рождества в няшных бутсах с олененком Рудольфом
Вот про кого надо было снимать фильм «Большой и добрый великан».
Тай-энд «Миннесоты Вайкингс» Кайл Рудольф привнес немного рождественского духа в игру регулярного чемпионата НФЛ против «Грин-Бей Пэкерс», которая состоялась 24 декабря. Суровый 27-летний футболист ростом 198 см выйдет в бутсах со своим мультипликационным тезкой олененком Рудольфом.
- Олененок Рудольф – главный герой одноименного мультфильма 1998 года.
- Кайл Рудольф – лидер «Миннесоты» по числу тачдаунов с передач (6).
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