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Суровый американский футболист сыграл в честь Рождества в няшных бутсах с олененком Рудольфом

Суровый американский футболист сыграл в честь Рождества в няшных бутсах с олененком Рудольфом
Eurosport

8 мин. назад

Вот про кого надо было снимать фильм «Большой и добрый великан».

Тай-энд «Миннесоты Вайкингс» Кайл Рудольф привнес немного рождественского духа в игру регулярного чемпионата НФЛ против «Грин-Бей Пэкерс», которая состоялась 24 декабря. Суровый 27-летний футболист ростом 198 см выйдет в бутсах со своим мультипликационным тезкой олененком Рудольфом.

  • Олененок Рудольф – главный герой одноименного мультфильма 1998 года.
  • Кайл Рудольф – лидер «Миннесоты» по числу тачдаунов с передач (6).

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