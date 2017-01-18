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НФЛ запретила Леди Гаге упоминать Дональда Трампа во время выступления на Супербоуле
Придется ограничиться пением.
Лига уведомила певицу о запрете на разговоры и любые упоминания об избранном президенте США Дональде Трампе во время ее выступления в перерыве Супербоула, сообщает Vanity Fair.
- Леди Гага – сторонница Хиллари Клинтон. После объявления итогов голосования певица участвовала в массовых беспорядках в Нью-Йорке.
- Гага выступит в перерыве матча.
- 51-й Супербоул пройдет в ночь с 4 на 5 февраля по московскому времени в Хьюстоне.
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