НФЛ запретила Леди Гаге упоминать Дональда Трампа во время выступления на Супербоуле

Лига уведомила певицу о запрете на разговоры и любые упоминания об избранном президенте США Дональде Трампе во время ее выступления в перерыве Супербоула, сообщает Vanity Fair.

Леди Гага – сторонница Хиллари Клинтон. После объявления итогов голосования певица участвовала в массовых беспорядках в Нью-Йорке.

Гага выступит в перерыве матча.

51-й Супербоул пройдет в ночь с 4 на 5 февраля по московскому времени в Хьюстоне.

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