«Нью-Ингленд» стал пятикратным победителем Супербоула, отыграв отставание в 25 очков

В главном матче сезона «Пэтриотс» нанесли поражение «Атланте Фэлконс» со счетом 34:28. По ходу третьей четверти «Нью-Инглед» уступал в счете 3:28, но переломил ход игры и перевел ее в овертайм, где решающий тачдаун сделал раннингбэк Джеймс Уайт.

25-очковый камбэк «Пэтриотс» стал самым большим в истории Супербоулов и третьим – в истории плей-офф.

«Нью-Ингленд» выиграл Супербоул в пятый раз в истории. К каждой победе руку приложили квотербек Том Брэди и главный тренер Билл Беличик – оба находятся в системе «Пэтриотс» с 2000 года.

Брэди стал самым ценным игроком «Пэтриотс» на Супербоуле в четвертый раз и установил рекорд лиги.

Ранее «Пэтриотс» побеждали в 2001-м, 2003-м, 2004-м и 2014 годах.

«Атланта» сыграла в Супербоуле во второй раз в истории (ранее – в 1999-м) и снова проиграла.

Подписывайтесь на наш канал в телеграме