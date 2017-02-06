AFP

Том Брэди стал четырехкратным MVP Супербоула и установил еще 3 рекорда

Брэди стал четырехкратным MVP Супербоула и установил еще 3 рекорда
Eurosport

1 минуту назад

Отныне 39-летний квотербек – один из двух самых титулованных игроков в истории.

Супербоул-2017 завершился победой «Нью-Ингленд Пэтриотс» над «Атлантой Фэлконс» со счетом 34:28. Самым ценным игроком матча был признан Том Брэди, для которого это звание MVP стало четвертым – новый рекорд Супербоулов.

Вдобавок 39-летний квотербек установил следующие рекорды: 466 ярдов, 43 пойманные передачи и 62 попытки.

Брэди выиграл Супербоул в пятый раз и повторил достижение Чарльза Хэйли. При этом все титулы Том завоевал с «Пэтриотс».

  • Брэди выступает за «Нью-Ингленд» с 2000 года.
  • По ходу Супербоула-2017 «Нью-Ингленд» уступал в счете 3:28, но совершил самый крупный в истории финалов камбэк.

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