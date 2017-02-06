«Вы не черные и не белые, а зеленые». Священник, который научил НФЛ играть в американский футбол

Наскоро разделанные туши и мясо повсюду – не самая удачная обстановка для воспитания ребенка. Старший сын Энрико Ломбарди ненавидел бизнес отца, но именно кровавая лавка спасла Винса от проблем. Ребенок итальянских эмигрантов, воспитанный в Бруклине – нет, это не начало истории «Крестного отца». Винсент Ломбарди пережил голодные годы Великой депрессии с куском мяса в руке – помогал отцу перетаскивать туши и фасовать товар. Позднее он скажет, что ненавидел эту работу, но она сделала парня сильным и крепким.

При росте в 172 сантиметра, Винс весил 82 килограмма, играл в баскетбол, бейсбол и американский футбол. Эти увлечения не сочетались с учебой – детство итальянец провел в школе церкви Святого Марка, затем поступил в семинарию, далее – в церковный колледж. Увлекаясь спортом, Ломбарди оставил карьеру священника и пошел в университет Фордхэма, где получил первую футбольную стипендию вместе с тяжелейшей травмой. В матче с командой университета Питтсбурга Винс потерял несколько зубов – рот превратился в сплошную кровоточащую рану. Но отец учил Ломбарди игнорировать мелкие болячки (такая считалась мелкой), терпеть боль и продолжать трудиться.

Играя за команду Фордхэма «Семь гранитных глыб» Винсент едва не умер, получив повреждение тонкой кишки. Внутреннее кровоизлияние остановили в больнице, но вскоре молодой защитник вернулся на поле. Оставив церковь, Винс не бросил религию, проповедуя иезуитские католические ценности. Позднее он скажет фразу, которая превратится в культ.

От работы Винс не увиливал, особенно в конце 30-х, когда жить за счет лавки отца было уже невозможно – семья воспитывала еще четверых детей. Юридическая карьера не сложилась, игра Ломбарди не впечатляла даже тренеров полупрофессиональных команд, да и зрение подводило – в те годы плохо видящих спортсменов быстро браковали. Любовь и желание создать семью с девушкой по имени Мари Планитц толкнули парня на тренерскую биржу.

Официальный сайт Винса Ломбарди рассказывает о пошаговой карьере тренера: со школьных полей до команды университета Фордхэма. Но ключевым моментом на пути гения стал Вест-Поинт. Армейская академия высшего класса подарила Винсу лучший материал из всего, что он мог получить без опыта и известности. В 1962 году Джон Ф. Кеннеди попросит Ломбарди вернуться в армию – тренировать знаменитую команду «Блэк Найтс». Сначала Винс ответил молчанием, но в 1942-м он с радостью взялся за работу. Соединив военную дисциплину с религиозными ценностями, тренер вывел формулу идеальной команды, где каждый работает на общее благо. Банальные истины, сегодня понятные каждому ребенку, в те годы приходилось разжевывать и прививать.

" Достижения организации – результат совместных усилий каждого человека "

Руководил стараниями Ломбарди полковник Эрл Ред Блаик, тоже тренер, офицер и преподаватель академии Вест-Поинта. 11 игроков и 20 помощников Блаика попали в зал славы НФЛ, Ломбарди – в их числе. Эрл мощно реформировал футбол, заложив основы под тактику Винса. Он первым четко разделил состав команды на защитников и атакующих, начал анализировать игры по радиотрансляциям и вел обширную статистику матчей, подмечая тончайшие детали. Он же впервые включил футболистам кино, где вместо Вероники Лейк и Авы Гарднер показывали потных парней в форме, и разбирал матчи при помощи телека.

Мощнейшим стимулом в карьере Винса Ломбарди стал скандал с нарушением Кодекса чести. Практически весь состав прославленной команды исключили из академии как уклонистов – парни не собирались на войну в Корею, они жертвовали занятиями ради футбола. Не спас команду даже поклонник футбола Дуглас Макартур, который позднее снимет Ломбарди в кино. Эрл Блаик не подал в отставку и не сдался, показав Винсу пример твердости.

Ломбарди рос как тренер и, работая помощником Джима Хауэлла в «Нью-Йорк Джайентс», создал систему зонной обороны, в которой защитники действовали на определенных позициях, а не индивидуально следовали за конкретными соперниками. В 1959 году Винс стал главным тренером «Грин-Бей Пэкерс», который выиграл лишь одну игру в сезоне-1958. Получая зарплату в 36 тысяч долларов, он с ходу стал лучшим коучем года. Год спустя его команда проиграла финал НФЛ «Филадельфии Иглс», на что Ломбарди отреагировал пророческими словами.

" Подобное никогда не повторится, мы не проиграем финал "

Он не проиграл. Пять финалов в семи сезонах и пять побед, в том числе парочка в новообразованном Супербоуле. В финалах 1961-го и 1962 годов он уделал «Джайнтс», чьи фанаты до сих пор гадают, как было бы круто с тренером Ломбарди. В историю вошли все финалы, но второй розыгрыш Супербоула с последней победой Винса – особенный. Матч проходил в Далласе при температуре -26 по Цельсию, брезент после прогрева поля сняли слишком рано и газон покрылся ледяной коркой. А во время матча сломалась дорогущая (80 тысяч долларов) система подогрева от General Electric. Игру назвали «Айс Боул», нескольких музыкантов госпитализировали, мужчина на трибунах замерз до смерти, а судьи не смогли использовать свистки. «Давайте сделаем их и скорее уберемся отсюда», – заявил игрокам тренер «Грин-Бей» и они не подвели – 21:17.

Тренерская карьера Ломбарди в НФЛ получилась короткой, коуч оставил команду «Грин-Бей» в 1967 году, проработал год генеральным директором клуба, отдал сезон 1969-го «Вашингтон Редскинс» и закончил. Кроме титулов, Ломбарди оставил после себя новую тактику футбола, которую сам считал логичным развитием однофланговой игры, потерявшей популярность после Второй мировой войны.

Скоростной прорыв раннинбека в сопровождении двух охранников используется до сих пор, как концепция достаточно сложной, но удачной тактической мысли. Для обеспечения удобного прорыва требовалась мощная работа защитников и четкая координация действий.

Подобную тактику назовут «охват Ломбарди», именно она принесет тренеру успех и сделает его легендой НФЛ.

" Те, кто работает вместе, одержат победу, идет ли речь о преодолении эшелонированной защиты футбольной команды или о решении проблем современного общества "

Ломбарди находил время и на беды социума – для всего мира и спорта он сделал побольше иных политиков. «Грин-Бей Пэкерс» свободно принимала в свои ряды чернокожих игроков. Винс выступал против «Законов Джима Кроу» о расовой сегрегации. Команда даже не селилась в отелях с разделенными услугами для белых и чернокожих.

«Он относился одинаково ко всем нам, как к собакам. Были только игроки команды и все», – рассказал один из бывших футболистов журналисту Джиму Бузински. Ломбарди действительно был крайне строг к спортсменам, но уважал их и поддерживал. Сегодня проблемы геев решают на уровне президента США, а тогда каминг-аут означал не только конец карьеры, но и всеобщее порицание. У Ломбарди же были свои взгляды на гомосексуалистов, ведь его младший брат был геем.

В «Вашингтоне» Винс проработал только год, но успел спасти гея Джерри Смита, который стал важным игроком команды и лучшим на своей позиции в лиге (затем еще раз). Покидая пост тренера, Ломбарди пригрозил физической расправой сменщику Джорджу Диксону, если он выгонит новичка клуба Рэя Макдональда. К жалости Винса талантливый раннинбек сыграл лишь сезон – парня арестовали за секс с мужчиной в общественном месте.

В 1967 году Винс Ломбарди страдал от проблем с кишечником, но отказался пойти к врачу – сказалась давняя привычка скрывать проблемы. Через три года у тренера нашли рак толстой кишки в терминальной стадии – гению оставалась пара месяцев. Ломбарди поддержал даже президент Никсон, но 3 сентября Винс умер. В 1970 году трофей Супербоула получил имя Винса Ломбарди, величайшего человека в истории НФЛ. Он создавал современный американский футбол, положив основу самому успешному командному спорту в мире после футбола классического.

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