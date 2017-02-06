Патриот. 411 слов о величайшем человеке из ныне живущих

Покажи кольцо, Том. Кольца.

Как случилось, что высшей индивидуальной наградой в самом мужественном (прости, хоккей) виде спорта стало ювелирное украшение? Но еще более идиотский вопрос можно задать иначе. Как один из самых ненавидимых людей мира настрелял себе перстней на каждый палец невероятной правой руки?

У этого мужика есть все. Миллионы, богатый дом, титулы, шикарная жена. Зачем упираться? Что сделает его еще более великим?

А тут еще и суперорганизованная защита противника, а твой лучший ресивер играет так, будто синячил всю неделю перед Супербоулом. Джулиан Эдельман бесцельно шарахался по полю и отказывался ловить мячи, летевшие ему в руки. Но он же и вытянул интригу, когда все уже 150 раз пошутили про криворукость Эдельмана и покерфэйс Брэди.

3:28 примерно за 24 минуты игрового времени до финиша. Черт, да в Супербоуле больше, чем с -10 никто никогда не отыгрывался. Ни единого шанса на чудо.

Но.

«Пэтриотс», возможно, самая ненавидимая команда в истории профессионального спорта, а возглавляет ее человек, который мать родную продал бы за перстень. Билл Беличик, конечно, не самый чистый босс, но простите, за честность трофеи Ломбарди с перстнями не раздают. Коуч выкопал молодого квотербека в шестом раунде драфта. Томми превратился в игрока старта уже во втором сезоне. Дрю Бледсо получил травму, а юннат неожиданно привел «Пэтриотс» к победе в Супербоуле №36. А потом взял еще четыре кольца, вляпавшись параллельно в несколько мерзких историй. Что и требовалось хейтерам, чтобы хоть как-то опротестовать величие легендарного квотербека.

Тут ему принес перстень кикер Винатьери. Здесь дурацкое правило сыграло за квотербека. Шпионский скандал принес титул №3, а дефлэйт подкинул четвертый. Каждый титул Брэди хейтер мог оспорить. Пока не случился камбэк, который через пару лет назовут величайшим в истории НФЛ.

Каким-то образом Том заставил Эдельмана и Амендолу ловить мячи, а раннингбэк «Патриотов» Джеймс Уайт перестал утыкаться в защитников на первом же ярде движения. Наверное, потому что Брэди устал слушать про незаслуженные победы и нечестную игру. И ведь любой порядочный хейтер обделается, поставь его даже перед самой слабой защитой лиги. Но это не аргумент для испорченного героями общества. А вот возвращение в безнадежный матч и стильное завершение Супербоула тачдауном в овертайме – почему нет?

В августе Тому стукнет сорокет и, похоже, Супербоул №51 – последний акт величия в истории квотербека. Брэди пережил все скандалы, атаку прессы, дисквал и ненависть стадионов лиги. И даже после всего этого квотербек втащил команду в главный матч сезона, да еще и героически выиграл его.

Под этот перстень логичнее всего заготовить средний палец, чтобы поднимать в ответ да идиотские вопросы.

– Какой момент жизни вы считаете самым-самым?

Покажи кольца, Том. Кольцо.

«Нью-Ингленд» стал пятикратным победителем Супербоула, отыграв отставание в 25 очков

НФЛ запретила Леди Гаге упоминать Дональда Трампа во время выступления на Супербоуле