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Фантастическое шоу Леди Гаги в перерыве Супербоула, едва не затмившее сам матч

Фантастическое шоу Леди Гаги в перерыве Супербоула, едва не затмившее сам матч
Eurosport

23 мин. назад

Возможно, именно ее выступление вдохновило «Пэтриотс» на камбэк.

5 февраля в Хьюстоне состоялся финал сезона НФЛ, и по традиции в перерыв украсил перфоманс со звездой. Обычно на Супербоуле выступают несколько артистов, но в этот раз организаторы доверили концерт одной Леди Гаге.

Певица задала шоу такого уровня, что превзойти его – почти не выполнимая задача для следующих приглашенных звезд.

Год назад Леди Гага исполнила национальный гимн США перед началом Супербоула. В перерыве выступали Бейонсе, Бруно Марс и Coldplay.

  • 51-й Супербоул завершился волевой победой «Нью-Ингленд Пэтриотс» над «Атланте Фэлконс» со счетом 34:28. Перед выступлением Леди Гаги будущие победители горели со счетом 3:21.
  • Настоящее имя Леди Гаги - Стефани Джоанн Анджелина Джерманотта.

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