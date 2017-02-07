Владелец «Пэтриотс» надеется, что Дональд Трамп вернет ему перстень, подаренный Владимиру Путину

Мистер Крафт еще несколько лет назад высказывал пожелание вернуть перстень, а теперь оно усилилось из-за победы друга Роберта Дональда Трампа на выборах президента США.

«У меня эмоциальная привязанность к этому перстню. На нем мое имя. Я хотел сделать перстень с его [Путина] именем взамен. Может быть, новый президент сможет вернуть его, когда свяжется с ним», – приводит слова Крафта Fox News.

Перстень оказался у Владимира Путина в 2005 году. По словам Крафта, он хотел просто показать кольцо Путину, а тот взял его, подумав, что это подарок.

Стоимость ювелирного украшения – 25 тысяч долларов.

Перстень изготовили для Крафта в честь победы «Нью-Ингленда» в Супербоуле в феврале 2005 года.

«Нью-Ингленд» 5 февраля выиграл 51-й Супербоул – это пятый титул клуба.

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