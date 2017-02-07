AFP

Владелец «Пэтриотс» надеется, что Дональд Трамп вернет ему перстень, подаренный Владимиру Путину

Владелец «Пэтриотс» надеется, что Трамп вернет ему перстень, подаренный Путину
Eurosport

46 мин. назад

В 2005 году Роберт Крафт сделал президенту России подарок, о котором сейчас искренне сожалеет.

Мистер Крафт еще несколько лет назад высказывал пожелание вернуть перстень, а теперь оно усилилось из-за победы друга Роберта Дональда Трампа на выборах президента США.

«У меня эмоциальная привязанность к этому перстню. На нем мое имя. Я хотел сделать перстень с его [Путина] именем взамен. Может быть, новый президент сможет вернуть его, когда свяжется с ним», – приводит слова Крафта Fox News.

Перстень оказался у Владимира Путина в 2005 году. По словам Крафта, он хотел просто показать кольцо Путину, а тот взял его, подумав, что это подарок.

  • Стоимость ювелирного украшения – 25 тысяч долларов.
  • Перстень изготовили для Крафта в честь победы «Нью-Ингленда» в Супербоуле в феврале 2005 года.
  • «Нью-Ингленд» 5 февраля выиграл 51-й Супербоул – это пятый титул клуба.

Подписывайтесь на наш канал в телеграме

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Золотой спуск Шмидхофер на чемпионате мира, оставивший Вайратер и Гут с носом

01:36
Популярные видео
Срыв Вонн в супергиганте на чемпионате мира
1 690 просмотров2 ч
Чумовые голы, рикошеты и убойный силовой матча «Нью-Джерси» и «Баффало», от которых сносит шлем
 650 просмотров7 ч
А еще вам может понравиться