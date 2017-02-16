В зоопарке Атланты таракану дали имя в честь Тома Брэди

В честь обладателя пяти чемпионских титулов НФЛ Тома Брэди из «Нью-Инглэнд Пэтриотс» назвали детеныша мадагаскарского шипящего таракана в зоопарке города Атланта.

Перед Супербоулом-2017 работники зоопарка, болевшие за «Атланту Фэлконс», заключили пари с коллегами из зоосада города Провиденс (штат Род- Айленд), болельщиками «Пэтриотс». Проигравшая сторона должна была назвать в честь квотербека победителей одного из питомцев зоопарка.

Брэди, играющий на этой позиции, стал лучшим игроком Супербоула-2017. Теперь в зоопарке Атланты появился его полный тезка – мадагаскарский шипящий таракан по имени Том Брэди.

По словам сотрудников зверинца, этот жест не был оскорблением выдающегося спортсмена: при заключении пари обе стороны заранее оговорили все условия, в том числе и то, какие именно животные или насекомые могут быть названы в честь лучшего игрока.

Том Брэди – рекордсмен по числу побед на Супербоуле (5 – совместно с Чарльзом Хэйли) и титулам MVP финальной игры (4 – единолично).

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