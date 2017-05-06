Невеста Аарона Эрнандеса опубликовала предсмертную записку экс-звезды «Пэтриотс»

«Ты всегда была моей второй половинкой, и я хочу, чтобы ты знала, что я всегда с тобой. Я косвенно дал тебе понять, что происходит. Я так люблю тебя и знаю, что ты ангел. На самом деле. Мы разделились на две части, чтобы изменить мир.

Расскажи мою историю полностью и ни за что не утаивай, как сильно я тебя люблю. Это был план Всевышнего, а не мой. Я люблю тебя.

Пусть [имя скрыто] знает, как я ее люблю. Присмотри за [имя скрыто] и [имя скрыто] для меня. Это мои мальчики.

«Я знал, что я люблю тебя» – Savage Garden», – говорится в записке Эрнандеса.

Эрнандес покончил с собой в стенах исправительного учреждения «Соуза-Барановски» 19 апреля.

Футболист был приговорен к пожизненному заключению за убийство. По данным следствия, в 2013 году спортсмен застрелил человека, пролившего на него напиток.

На момент ареста Эрнандес считался одним из сильнейших игроков НФЛ на своей позиции.

История Эрнандеса, опубликованная на Eurosport.ru в ноябре 2016 года

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