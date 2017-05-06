Eurosport
Футболист, про которого сняли кино с рейтингом 8,15 на «Кинопоиске», избил водителя Uber
Игрок «Каролины Пантерс» Майкл Оэр предстанет перед судом.
Инцидент случился 14 апреля: между водителем Uber и Оэром возникла перепалка. Как сообщает Bleacher Report, футболист отправил мужчину в нокаут, после того как тот положил ему руку на лицо.
«Мы знаем, что с Майклом произошел инцидент. И у нас нет дальнейших комментариев», – говорится в заявлении «Каролины».
- Майкл Оэр стал прообразом главного героя фильма «Невидимая сторона», снятого в 2009 году.
- Сандра Буллок получила за роль в этом фильме Оскар.
- В 2013 году футболист выиграл Супербоул вместе с «Балтимор Рэйвенс».
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