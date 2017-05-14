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Маршон Линч отпраздновал возвращение в НФЛ бурной тусой и получил пирогом по лицу
Легенда снова в деле.
Завершивший карьеру в феврале 2016 года Маршон Линч вернулся в НФЛ, подписав контракт с «Окленд Рэйдерс». В честь этого события 31-летний раннинбек организовал праздник для семьи и товарищей.
Автором лучшего эпизода стал корнербек «Канзас-Сити Чифс» Маркус Питерс, который размазал пирог об лицо главного героя вечеринки.
- Линч – победитель Супербоула-2014 в составе «Сиэтл Сихокс».
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