Маршон Линч отпраздновал возвращение в НФЛ бурной тусой и получил пирогом по лицу

Завершивший карьеру в феврале 2016 года Маршон Линч вернулся в НФЛ, подписав контракт с «Окленд Рэйдерс». В честь этого события 31-летний раннинбек организовал праздник для семьи и товарищей.

Автором лучшего эпизода стал корнербек «Канзас-Сити Чифс» Маркус Питерс, который размазал пирог об лицо главного героя вечеринки.

Линч – победитель Супербоула-2014 в составе «Сиэтл Сихокс».

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