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Внук Боба Марли подписал контракт с клубом НФЛ

Внук Боба Марли подписал контракт с клубом НФЛ
Eurosport

9 мин. назад

Нико Марли стал игроком «Вашингтон Редскинс».

Внук легенды рэгги успешно прошел просмотр в «Вашингтоне» и подписал контракт с командой, сообщает ВВС.

Нико Марли перешел в клуб НФЛ из Американской спортивной Конференции, где он выступал за «Тулан».

  • 22-летний лайнбэкер сделал за карьеру 319 тэклов.
  • Отец Нико Марли Роэн играл в американский футбол в Университете Майами. Его партнером по команде был известный голливудский актер Дуэйн «Скала» Джонсон.
  • Боб Марли скончался в 1981 году от рака, развившегося после меланомы на пальце ноги, полученной в результате травмы при игре в футбол.

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