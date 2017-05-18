Внук Боба Марли подписал контракт с клубом НФЛ

Внук легенды рэгги успешно прошел просмотр в «Вашингтоне» и подписал контракт с командой, сообщает ВВС.

Нико Марли перешел в клуб НФЛ из Американской спортивной Конференции, где он выступал за «Тулан».

22-летний лайнбэкер сделал за карьеру 319 тэклов.

Отец Нико Марли Роэн играл в американский футбол в Университете Майами. Его партнером по команде был известный голливудский актер Дуэйн «Скала» Джонсон.

Боб Марли скончался в 1981 году от рака, развившегося после меланомы на пальце ноги, полученной в результате травмы при игре в футбол.

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