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Детройт Лайонс - Каролина Пантерс

НФЛ - 8 октября 2017

Американский футбол, НФЛ. Следите за матчем Детройт Лайонс – Каролина Пантерс на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 20:00 8 октября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.





Вы уже проголосовали за победителя в матче Детройт Лайонс – Каролина Пантерс? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Американский футбол.

Сегодня сражаются Детройт Лайонс и Каролина Пантерс, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Американский футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

