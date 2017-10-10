Чикаго Беарс
-
3:30
10.10.17
Солджа Филд
Миннесота Викингс
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Чикаго Беарс - Миннесота Викингс
НФЛ - 10 октября 2017

Американский футбол, НФЛ. Следите за матчем Чикаго Беарс – Миннесота Викингс на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 03:30 10 октября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.


Вы уже проголосовали за победителя в матче Чикаго Беарс – Миннесота Викингс? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Американский футбол.
Сегодня сражаются Чикаго Беарс и Миннесота Викингс, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Американский футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
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