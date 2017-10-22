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Миннесота Викингс - Балтимор Рэйвенс

НФЛ - 22 октября 2017

Американский футбол, НФЛ. Следите за матчем Миннесота Викингс – Балтимор Рэйвенс на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 20:00 22 октября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.





Вы уже проголосовали за победителя в матче Миннесота Викингс – Балтимор Рэйвенс? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Американский футбол.

Сегодня сражаются Миннесота Викингс и Балтимор Рэйвенс, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Американский футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

